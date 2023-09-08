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Классические эклеры с заварным кремом. Простой рецепт приготовления
Эклеры можно подавать с разными напитками: кофе, чаем, вином, соком и т.д. Это блюдо отлично подойдет в качестве десерта или завтрака
Ингредиенты для эклеров из заварного теста:
Для теста:
- вода – один стакан
- мука пшеничная – один стакан
- масло сливочное – 100 г
- четыре куриных яйца
- щепотка соли
Для крема:
- молоко – один стакан +3/4 стакана
- два куриных яйца
- мука пшеничная – две столовые ложки
- сахарный песок – один стакан
- масло сливочное – две чайные ложки
- ванилин – одна чайная ложка
Пошаговый рецепт приготовления эклеров с заварным кремом:
Фото: gettyimages
- ставим кастрюлю с водой на огонь
- кладем сливочное масло
- добавляем щепотку соли
- доводим до кипения
- осторожно добавляем муку, постоянно перемешивая
- на малом огне, энергично перемешивая, держим до трех минут - необходимо не дать подгореть
- снимаем с огня
- даем остыть до 70 градусов
- не прекращайте перемешивать и вы достигнете нужной консистенции
- в остывшее тесто добавляем взбитые яйца поочередно, тщательно перемешивая.
- получаем однородную массу
- остывшее тесто с помощью кондитерского шприца выдавливаем небольшими продолговатыми порциями на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
- разогреваем духовку до 170 °С.
- выпекаем сорок минут при температуре 170 градусов
- первые 15 минут духовку не открываем
- заготовки для будущего десерта вынимаем из духовки
- даем остыть
- перемешиваем в кастрюле яйца с мукой до исчезновения комочков
- в другой емкости кипятим молоко с сахаром
- закипевший продукт вливаем во взбитую массу из муки и яиц, постоянно перемешивая
- полученную смесь ставим на малый огонь, продолжая помешивать
- не допуская закипания, доводим смесь до загустения.
- добавляем масло
- добавляем ванилин
- все перемешиваем до полной растворенности продуктов
- охлаждаем крем
- доводим температуру крема до оптимальной температуры для начинки наших пирожных
- заварной крем при помощи кондитерского шприца заполняем в полость эклеров.
Приятного аппетита!
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