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Классические эклеры с заварным кремом. Простой рецепт приготовления

8 сентября, 2023 пятница
15:32

Эклеры можно подавать с разными напитками: кофе, чаем, вином, соком и т.д. Это блюдо отлично подойдет в качестве десерта или завтрака

Ингредиенты для эклеров из заварного теста:

Для теста:

  • вода – один стакан
  • мука пшеничная – один стакан
  • масло сливочное – 100 г
  • четыре куриных яйца
  • щепотка соли

Для крема:

  • молоко – один стакан +3/4 стакана
  • два куриных яйца
  • мука пшеничная – две столовые ложки
  • сахарный песок – один стакан
  • масло сливочное – две чайные ложки
  • ванилин – одна чайная ложка

Пошаговый рецепт приготовления эклеров с заварным кремом:

Фото: gettyimages

  • ставим кастрюлю с водой на огонь
  • кладем сливочное масло
  • добавляем щепотку соли
  • доводим до кипения
  • осторожно добавляем муку, постоянно перемешивая
  • на малом огне, энергично перемешивая, держим до трех минут - необходимо не дать подгореть
  • снимаем с огня
  • даем остыть до 70 градусов
  • не прекращайте перемешивать и вы достигнете нужной консистенции
  • в остывшее тесто добавляем взбитые яйца поочередно, тщательно перемешивая.
  • получаем однородную массу
  • остывшее тесто с помощью кондитерского шприца выдавливаем небольшими продолговатыми порциями на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
  • разогреваем духовку до 170 °С.
  • выпекаем сорок минут при температуре 170 градусов
  • первые 15 минут духовку не открываем
  • заготовки для будущего десерта вынимаем из духовки
  • даем остыть
  • перемешиваем в кастрюле яйца с мукой до исчезновения комочков
  • в другой емкости кипятим молоко с сахаром
  • закипевший продукт вливаем во взбитую массу из муки и яиц, постоянно перемешивая
  • полученную смесь ставим на малый огонь, продолжая помешивать
  • не допуская закипания, доводим смесь до загустения.
  • добавляем масло
  • добавляем ванилин
  • все перемешиваем до полной растворенности продуктов
  • охлаждаем крем
  • доводим температуру крема до оптимальной температуры для начинки наших пирожных
  • заварной крем при помощи кондитерского шприца заполняем в полость эклеров.

Приятного аппетита!

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