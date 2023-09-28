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Классическая испанская паэлья с креветками, овощами и морепродуктами. Рецепт приготовления
Паэлья – это испанское национальное блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла
Вкусная паэлья
Ингредиенты:
- куркума – 10 г
- длинный рис – 150 г
- оливковое масло – 50 мл
- репчатый лук – одна головка
- чеснок – три зубчика
- куриная грудка – 350 г
- свежий красный перец – одна штука
- чоризо - 150 г
- зеленая стручковая фасоль – 250 г
- белая рыба – 250 г
- мидии в ракушках - 350 г
- белое сухое вино – 250 мл
- креветки – 250 г
- куриный бульон – 150 мл
- кальмары – 250 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- варим рис с куркумой в подсоленной воде
- в сковороде разогреваем масло
- добавляем мелко нарезанный лук
- обжариваем до мягкости
- нарезаем курицу на небольшие кусочки
- кладем к луку
- готовим четыре минуты
Фото: Getty Images
- убавляем огонь до среднего
- добавляем измельченный чеснок, красный перец, нарезанную пополам фасоль и чоризо
- жарим пять минут
- добавьте нарезанную рыбу, креветки и мидии
- тушим восемь минут
- заливаем все вином и бульоном
- доводим до кипения
- тушим минуту
- добавляем рис
- в чистой сковороде разогреваем 10 мл масла.
- выкладываем кальмары, нарезанные кольцами
- жарим 45 с
- добавляем кальмары к другим ингредиентам
- посыпаем специями
- перемешиваем.
Приятного аппетита!
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