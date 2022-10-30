Об этом сообщает The History Blog .

Ученые раскопали целый район с ресторанами и лавками, расположенный на площади Домициана, прилегающей к политическому центру римского города. В зданиях обнаружили золотые и медные монеты, предметы домашнего обихода и другие артефакты, старше 1400 лет.

"Исследователи обнаружили тысячи единиц посуды (в том числе целые миски с остатками морепродуктов, амфоры, наполненные соленой скумбрией). Также археологи обнаружили четыре золотые монеты (солиды) и более 700 медных монет", – говорится в материале.

Уникальной называют находку около 600 маленьких паломнических бутылочек. Их продавали христианским паломникам, а те носили на шее.