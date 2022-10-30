Клады, которым 1400 лет: в Турции археологи откопали район византийских ресторанов и магазинов
Во время раскопок в Турции археологи нашли много ранневизантийских артефактов VII века на месте древнего города Эфес
Об этом сообщает The History Blog .
Ученые раскопали целый район с ресторанами и лавками, расположенный на площади Домициана, прилегающей к политическому центру римского города. В зданиях обнаружили золотые и медные монеты, предметы домашнего обихода и другие артефакты, старше 1400 лет.
"Исследователи обнаружили тысячи единиц посуды (в том числе целые миски с остатками морепродуктов, амфоры, наполненные соленой скумбрией). Также археологи обнаружили четыре золотые монеты (солиды) и более 700 медных монет", – говорится в материале.
Уникальной называют находку около 600 маленьких паломнических бутылочек. Их продавали христианским паломникам, а те носили на шее.
- Напомним, на прошлой неделе археологи обнаружили в Ираке уникальные каменные рельефы, которым около 2,7 тыс. лет.
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