Киву лишили мандата народного депутата
Илья Кива подал заявление о добровольном сложении мандата, а нардепы в парламенте проголосовали за это
Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк .
"Кива больше не депутат!!! Поступило его заявление о добровольном сложении мандата и сегодня последним голосованием 335 депутатов поддержали это решение", - сообщил он.
Украинская правда со ссылкой на своих собеседников написала, что решение лишить мандата Илью Киву нардепы приняли 15 марта.
Эту информацию подтвердил член фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич изданию "Радио Свобода".
Он рассказал, что заявление Ильи Кивы о добровольном сложении мандата поддержали 336 нардепов.
"Для нас вопрос о лишении его мандата стоял сейчас очень остро. Мы даже думали собрать фракцию, чтобы обсудить это, но из-за того, что мы недавно исключили Илью Киву из ее состава, мы не имели уже никаких юридических полномочий сделать что-то, чтобы лишить его". мандата сейчас. К счастью, этот вопрос он решил сам", - подчеркнул Нестор Шуфрич.
- 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
- Суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
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