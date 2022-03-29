Киве объявили еще одно подозрение - за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По материалам следствия, бывший депутат, находясь в РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу.



Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны против Украины.

Подозрение сообщено в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ГБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.