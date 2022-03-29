Киве объявили еще одно подозрение - за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти
Экс-нардепу от ОПЗЖ Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По материалам следствия, бывший депутат, находясь в РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу.
Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны против Украины.
Подозрение сообщено в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) УК Украины.
- Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- ГБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
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