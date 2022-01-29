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Кива ждет "освободителей" из РФ, но на русском пишет ужасно неуклюже
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива называет российских военных, которые могут ворваться в Украину на новых направлениях, не захватчиками, а "освободителями"
Об этом он заявил у себя в телеграмме. Его страницу под названием The Kyva украшает герб несуществующего СССР.
"Почему сразу захватятт? Освободят!" – написал Кива.
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Пишет он преимущественно на русском языке.
Вместе с тем в сообщениях Ильи Кивы случаются грубые русские грамматические ошибки, которые так и остаются неисправленными. Например, нынешнюю Украину он, цитируя своего партийного лидера Виктора Медведчука, называет "бандерУвской", а в словосочетании "ранний Зеленский" слово "ранний" пишет с одной буквой "н".
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