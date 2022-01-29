Кива ждет "освободителей" из РФ, но на русском пишет ужасно неуклюже

Об этом он заявил у себя в телеграмме. Его страницу под названием The Kyva украшает герб несуществующего СССР.

"Почему сразу захватятт? Освободят!" – написал Кива.Пишет он преимущественно на русском языке.Вместе с тем в сообщениях Ильи Кивы случаются грубые русские грамматические ошибки, которые так и остаются неисправленными. Например, нынешнюю Украину он, цитируя своего партийного лидера Виктора Медведчука, называет "бандерУвской", а в словосочетании "ранний Зеленский" слово "ранний" пишет с одной буквой "н".