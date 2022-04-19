Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России

Об этом Кива сообщил в telegram.

Экс-нардеп заявил, что пошел на такой шаг, поскольку украинская власть "намерена его убить, пытается похитить и требует выдать".

"Требование у Москвы выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном - их желание меня убить. Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг. Они требуют выдать меня в связи с необходимостью проведения следователей действий по статье государственная измена – за поздравление Владимира Путина с днем рождения", - написал Кива.

Поэтому он намерен просить у России политического убежища.

"В сложившейся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиты и политического убежища в России" - заявил Кива.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киви и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ДБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киви следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.

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