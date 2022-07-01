Об этом информирует в фейсбуке журналист Данила Мокрык .

"В конце прошлого года случился известный казус с материалом BIHUS.Info "Золото Кивы". Кива подал в суд, захотел 2 миллиона гривен возмещения за свои оскорбленные честь, достоинство, деловую репутацию, а также моральные страдания", - пишет Мокрык.



Впрочем, Кива не захотел оплатить 30 тысяч гривен судебного сбора - это 1,5% от имущественного требования. Мол, он ветеран АТО и должен быть освобожден от сборов: "Добавил в иск удостоверение УБД 2015 года".



Журналист комментирует: "Так, пока Кива лебезит перед Путиным на российском телевидении и призывает наносить по Украине удары, в той же Украине он пытается воспользоваться льготами ветерана войны с Россией".