Кива в иске против BIHUS.Info представился ветераном АТО и потребовал освобождения от судебных сборов, - журналист Мокрык
Илья Кива отказался уплатить судебные сборы в иске против BIHUS.Info, дескать, он ветеран АТО
Об этом информирует в фейсбуке журналист Данила Мокрык .
"В конце прошлого года случился известный казус с материалом BIHUS.Info "Золото Кивы". Кива подал в суд, захотел 2 миллиона гривен возмещения за свои оскорбленные честь, достоинство, деловую репутацию, а также моральные страдания", - пишет Мокрык.
Впрочем, Кива не захотел оплатить 30 тысяч гривен судебного сбора - это 1,5% от имущественного требования. Мол, он ветеран АТО и должен быть освобожден от сборов: "Добавил в иск удостоверение УБД 2015 года".
Журналист комментирует: "Так, пока Кива лебезит перед Путиным на российском телевидении и призывает наносить по Украине удары, в той же Украине он пытается воспользоваться льготами ветерана войны с Россией".
- Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- ДБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
- 29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.
- 20 апреля Кива объявил о намерении просить у России убежища и гражданства.
- Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину за гражданством.
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