Кива сделал заявление на случай, если его "найдут мертвым"

Об этом сообщает Еспресо.TV .



Читайте также: Кива обещает массовые беспорядки во главе с Медведчуком



"Если меня найдут мертвым и скажут, что это очередное самоубийство - не верьте, меня убили", - отметил он.







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb