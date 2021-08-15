Кива сделал заявление на случай, если его "найдут мертвым"
Кандидат наук по государственному управлению, народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива после появления новости о смерти его однопартийца, мэра Кривого Рога Константин Павлова обнародовал пост на фейсбуке
Об этом сообщает Еспресо.TV .
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"Если меня найдут мертвым и скажут, что это очередное самоубийство - не верьте, меня убили", - отметил он.
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