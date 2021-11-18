Кива сдал наградное оружие

Об этом сообщили в пресс-центре Национальной полиции.



"Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 г. № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие", - говорится в заявлении Нацполиции.



Сегодня, 18 ноября, нардеп Илья Кива сдал пистолеты Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение сотрудникам правоохранительных органов.

16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский лишил Илью Киву права на наградное оружие за недостойное поведение.

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