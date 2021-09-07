Кива сдал экзамен, чтобы стать адвокатом, - Bihus.info

Информация об этом есть в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает Bihus.info.

Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.



"Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате нет", - говорится в сообщении.



Экзамен - лишь один из этапов, который надо пройти, чтобы стать адвокатом.



"После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Лицо, проходящее стажировку должно выполнить план стажировки и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствии представителя Совета адвокатов", - отметила адвокат Мария Музычка.