Кива сдал экзамен, чтобы стать адвокатом, - Bihus.info
В январе 2021 года народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью
Информация об этом есть в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает Bihus.info.
Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
"Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате нет", - говорится в сообщении.
Экзамен - лишь один из этапов, который надо пройти, чтобы стать адвокатом.
"После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Лицо, проходящее стажировку должно выполнить план стажировки и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствии представителя Совета адвокатов", - отметила адвокат Мария Музычка.
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