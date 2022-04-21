Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство России

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Вместе с сообщением об измене Украине, Кива обнародовал также открытое письмо Путину, в котором размышлял об одном народе, его "борьбе за правду и мир" и "непростом периоде для России".



Напомним, 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ГБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

20 апреля Кива объявил о намерении просить у России убежища и гражданства.

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