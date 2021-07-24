Кива обещает массовые беспорядки во главе с Медведчуком

Отрывки из его выступления 23 июля сегодня, 24 июля 2021, наводит у себя в видеоблоге общественный активист Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .



"В ближайшее уже время, а это будет осенью - и я говорю о середине сентября - начнут активно люди выходить на улицу", - сказал Кива.



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"Больше ждать времени нет. Осень - это будет время больших перемен. И здесь мы рассчитываем на поддержку", - обратился нардеп к русским.



Лидером обещанных им протестов Кива назвал кума Путина Медведчука.



"Нам нужен лидер и он у нас есть. Я сегодня говорю за" Медведя ", за Виктора Владимировича Медведчука", - подчеркнул Илья Кива.



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Как отметил в свою очередь Стерненко, он бы не обращал внимание на очередное выступление Киви на российском ТВ, но речь идет о нацбезопасности.



"Тема достаточно серьезная. Потому что речь идет о нашей национальной безопасности", - подчеркнул блогер.



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По его данным, "Патриоты - за жизнь" сейчас активно набирают новых "титушок".







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