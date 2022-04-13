Кива может быть следующим после задержания Медведчука, - советник главы МВД
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что многие знают, что Кива брал деньги от Медведчука на создание антиукраинского подполья и просто тратил их на роскошную жизнь
Об этом он рассказал в эфире Espreso TV
“Господин Медведчук скрывался все время, был найден и должен понести наказание за свои действия против интересов Украины. В настоящее время он задержан. Я думаю, надо его судить, выносить приговор и после этого уже решать вопрос об обмене. Но я не думаю, что он для Путина очень ценный кадр. Если бы он был очень ценным, я думаю, что Путин сделал бы какую-нибудь спецоперацию, чтобы его перевезти в РФ. Российские войска были в 15 км от Киева, от центра Киева, поэтому что-то там не так”, - заметил Геращенко.
Геращенко также добавил, что россияне выделяли на украинскую антипропаганду, на подрыв Украины деньги, а Медведчук просто вкладывал их бизнес.
“Думаю, что к нему отношение в России не очень хорошее. Говорят, он очень много денег, которые Россияне выделяли на украинскую антипропаганду, на подрыв Украины просто вкладывал в какой-то бизнес, или раздавал их всяким подонкам типа Кивы. За это придется отвечать. Кстати, думаю что сейчас глаз должно стискаться у господина Кивы, извините за такое непарламентское, потому что господин Кива может быть следующий. Многие знают уже в России, что Кива брал много денег от Медведчука, якобы на создание антиукраинского подполья и просто эти деньги тратил на роскошную недвижимость в Европе, на шикарные бронированные авто и в целом украл у россиян десятки млн долларов. Поэтому господин Кива в ближайшее время будет отвечать», – заявил советник главы МВД.
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