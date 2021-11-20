Кива говорит, что националисты готовят его "физическую ликвидацию"

Депутат не исключает своей "физической ликвидации". Вероятными исполнителями он называет "националистические группировки", а заказчиком - "власть", передает Еспресо.TV.



При этом никаких имен, фамилий, как и названий партий или движений, им не называются.

Такая информация, подчеркнул Кива, якобы получена им из "достоверных источников" в правоохранительных органах.Илья Кива добавил, что условием его ликвидации было "полное разоружение", из-за чего его и лишили наградного оружия.