Кива говорит, что националисты готовят его "физическую ликвидацию"
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива вечером в субботу, 20 ноября 2021 года, выступил с видеообращением
Депутат не исключает своей "физической ликвидации". Вероятными исполнителями он называет "националистические группировки", а заказчиком - "власть", передает Еспресо.TV.
При этом никаких имен, фамилий, как и названий партий или движений, им не называются.
Такая информация, подчеркнул Кива, якобы получена им из "достоверных источников" в правоохранительных органах.
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Илья Кива добавил, что условием его ликвидации было "полное разоружение", из-за чего его и лишили наградного оружия.
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