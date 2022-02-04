Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество КИУ: 90 нардепов-миллионеров получили компенсации из бюджета за аренду жилья

КИУ: 90 нардепов-миллионеров получили компенсации из бюджета за аренду жилья

4 февраля, 2022 пятница
13:30
Общество рада слуга народа

В течение прошлого года 90 народных депутатов-миллионеров воспользовались правом на получение средств для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга Народа"", - говорится в сообщении.

К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель, задекларировавший 22 млн. грн., №120 в избирательном списке "Слуги Народа"). Также арендовал жилье за бюджетные средства народный депутат Александр Трухин, ставший фигурантом скандала по поводу участия в ДТП (задекларировал 20 млн. грн.).

Также получали бюджетную компенсацию члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8-11 млн. грн. денежных активов

Отмечается, что в списке богатейших депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн. грн.), Евгений Яковенко (54 млн. грн.) и Муса Магомедов (39 млн. грн.). Также в ТОП 10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн. грн.), член группы "За будущее" Анатолий Урбанский (19 млн. грн.), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 млн. грн.) и член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 млн. грн.).

"70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из воспринимаемого бюджета. как своеобразный депутатский бонус", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В среднем речь идет 20 тысяч гривен. ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или аренды гостиничного номера. Народному депутату на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его жительства, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой ВР. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
3 февраля, 2022 четверг
"Это не войска, которые войдут в Украину": США назвали задачи военных, перебрасываемых в Европу
Виталий Безгин
3 февраля, 2022 четверг
"Мы все понесем ответственность, больше всего - Зеленский": нардеп-"слуга" Безгин заявил, что фракция в Раде будет самоочищаться
Олександр Трухін
title.author Виталий Портников
2 февраля, 2022 среда
Виталий Портников: За обман придется отвечать
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.02
    Покупка 28.02
    Продажа 28.3
  • EUR
    Покупка 31.96
    Продажа 32.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 февраля
14:48
5,5 лет лишения свободы за взятку в 6 тыс. грн: ВАКС признал виновным судью из Донбасса
14:43
РФ заявила о "вступлении в силу" приговора украинцу Ширингу, приговоренного в Крыму к 12 годам тюрьмы
14:36
НАТО
Немецкое агентство DPA назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
14:31
УДАР
Кличко заявил, что "УДАР" на следующие выборы пойдет самостоятельно
14:29
Зеленский
Новая УПА. Как Великобритания и Польша разбивают капитулянтские намерения Зеленского
14:26
Саакашвили суд
Во время суда Саакашвили потребовал пустить к нему врача
14:26
Олимпиада-2022: сборная Украины прошла на параде участников на церемонии открытия Игр в Пекине. ФОТО
14:24
Norges Bank
Столтенберг станет главой Центрального банка Норвегии
14:20
Юрий Луценко подал заявление на вступление в партию "Европейская Солидарность"
14:07
ПриватБанк
"є Підтримка": ПриватБанк открыл карты для подростков
14:02
КНУ, КПИ и Сумской государственный: Webometrics опубликовал рейтинг лучших университетов Украины
14:00
В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр
13:58
CCDCOE
Присоединение Украины к киберцентру при НАТО блокирует Венгрию, - Европейская Правда
13:50
Наталья Диденко
В Украину придут снег, ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходные
13:48
Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers выпустили новый клип с Джоном Фрушанте
13:48
"Шеринг" техпаспорта: в приложении "Дия" появится новая услуга
13:42
Верховная рада
Нардепка-"слуга" Гришина: Рада соберется на внеочередное заседание 14 февраля
13:27
Нафтогаз
Нафтогаз начал импортировать газ для подготовки к следующему отопительному сезону
13:23
Песков
Путин готов встретиться с Зеленским в случае выполнения Украиной предварительных договоренностей, - Песков
13:17
Порошенко
7 февраля Петр Порошенко выступит на сессии Политической ассамблеи Европейской народной партии
13:07
США
США предостерегли Китай от помощи России в уклонении от санкций в случае нового вторжения в Украину
13:03
Крупнейший обвал в истории фондового рынка: Meta потеряла $237 млрд в сутки
12:58
Эрдоган
Эрдоган договорился с украинской стороной по поводу встречи Путина и Зеленского в Турции
12:50
стройка
Пытался дать взятку в $120 тыс.: суд арестовал представителя столичного застройщика
12:48
В 2022 году кинофестиваль Docudays UA состоится в гибридном формате
12:38
Сергей Кузьминых
Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ
12:37
Путин и Си Цзиньпин
"Судить о демократичности государства имеет право только его народ": Путин и Си Цзиньпин объявили "новую эпоху международных отношений"
12:34
Сейм Польши
Польский Сенат принял резолюцию о поддержке Украины
12:33
Положим душу и тело, чтобы попасть в финал, - капитан сборной Украины по футзалу перед матчем с Россией на Евро-2022.
12:32
доллар
Остановится ли утечка валюты из Украины? Опрос экспертов
12:28
НАПК обжалует решение ОАСК в отношении судьи Брагиной, которая отказывается подавать е-декларацию "по религиозным убеждениям"
12:25
коррупция
В Полтавской области двум депутатам сообщили о подозрении в вымогательстве свыше $39 тыс. у местной жительницы
12:24
суд
Угрожал журналисту насилием: в Тернопольской области будут судить депутата облсовета
12:11
Донбассэнерго
Аномальный обвал цен: "Донбассэнерго" предупредило об угрозе остановки и банкротства
11:59
Если надо, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер, - абсолютный чемпион мира в легком весе сделал дерзкое заявление
11:58
В Киеве грузовик нацгвардейцев разбил Toyota и микроавтобус, пострадал ребенок
11:49
Эстония составила карту готовности на случай нового вторжения РФ в Украину
11:46
4 февраля в Украине расширят "красную" зону карантина
11:37
Дмитрий Кулеба
Риски остаются, но этот раунд Москва проиграла, - Кулеба о возможном вторжении РФ
11:34
Расстрел военных в Днепре: подозреваемый нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV