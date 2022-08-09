"Киця-захисниця": в Николаеве создали новый патриотический мурал
В центре Николаева появился новый мурал, главным героем которого является Киця-захисниця
Об этом в фейсбуке сообщила николаевская фотография Светлана Волк.
"Дмитрий и Алена из Николаева. Работали в паре над созданием мурала в Николаеве. Дмитрий рассказывает, что есть люди, которые любят этот город и николаевцев и захотели, чтобы благодаря этому муралу люди обращали внимание не только на агрессию и разрушение, но и видели, что есть что-то новое, что может поднять настроение", – рассказала Светлана Вовк.
Художница Алена говорит, что мурал создан, чтобы поддержать людей, которые здесь остались и тех, кто отстаивает и борется за Николаев сегодня.
"Почему именно кот? Сейчас такой тренд пошел на котиков. Этокиця-захисниця, которая помогает тем, кто остался восстановить равновесие. Алена рассказывает, что когда очень много тьмы, то человеческая психика пытается добавить и увидеть что-то хорошее, поэтому они с Дмитрием решили создать этот мурал. На вопрос, сколько создавали мурал, художники отвечают, что как бог - 7 дней", - отметила Светлана Волк.
- Напомним, 9 августа рашисты открыли огонь по окрестностям Николаева. Горячее было и в населенных пунктах района
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