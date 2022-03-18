Китаю выгодна слабая РФ – это сырьевая база, китайцы не заинтересованы в победе россиян, – первый вице-президент ТПП Украины Непран

Об этом Непран сказал в эфире "Еспресо.TV".



"Китай – на своей стороне. КНР не является сторонником России. Это другая цивилизация. Когда спрашивают, Китай с Россией, США или с Украиной – все зависит от выгоды для самой Поднебесной. Россия была и является для Китая сырьевой базой", – пояснил Непран. .



По мнению эксперта, Китай смотрит на Россию, российские активы с позиции того, как подешевле подобрать что-то для себя.



"Вряд ли Китай будет открыто помогать России. Они не заинтересованы в сильной Российской Федерации, не заинтересованы в выигрыше РФ в войне. Чем слабее Россия, тем это выгоднее самой КНР. Поддержка России не выгодна китайцам. Даже сообщение о том, что РФ обратилась в Китай, обвалило фондовую биржу КНР", - отметил Непран.

Напомним, CNN сообщило о растущем признаке того, что готовность и способность Китая помочь России могут быть ограничены на фоне санкций со всего мира против российской экономики.

Китай отказался поставлять авиакомпаниям РФ запчасти для самолетов.