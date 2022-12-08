Китаю уже не нравится, что делает Путин, - Климкин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Си Цзиньпин не сможет влиять на Путина только если случится коллапс в окружении Путина или в российской армии. Китай чувствительно относится к ядерному оружию. Для Китая использование ядерного оружия является катастрофой. Поскольку Япония, Корея, Тайвань, Индонезия, Вьетнам имеют деньги и технологические возможности. Они станут ядерными в последующие годы. Для Китая распространение ядерного оружия - это реальная катастрофа", - подчеркнул Климкин.

По словам дипломата, Китаю не нравится, что Путин постоянно подкручивает свою пропаганду и запугивает мир ядерным оружием.

"Китаю также не нравится то, что делает Путин. Путин обещал ему легкую прогулку в форме специальной военной операции. А теперь китайцы видят, что у них значительная часть российского оружия, значительная часть учившихся в российских академиях офицеров и генералов и 70% российского оружия было у Китая. Сейчас китайцы хотят через несколько лет довести это количество до 20%. Они поняли, что такое российское оружие", - пояснил Климкин.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что угроза ядерной войны растет, но "Россия не нанесет удар первой", только в ответ

Генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает , что мир не допустит ядерной войны

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