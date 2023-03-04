Китаю Путин уже проиграл
Обратите внимание на поддержку Токаева и Лукашенко китайского "мирного плана"
Токаев это сделал буквально на следующий день после обнародования, Лукашенко подождал до поездки в Пекин.
Они, конечно, старые хитрецы и знают, что делают: играют на балансировке России. Но реальное значение этих заявлений гораздо больше.
Казахстан и Беларусь для Кремля не кто-либо, а члены ЕврАзЭС и ОДКБ, то есть на бумаге ближайшие союзники: экономически и безопасно.
Казахстан и Беларусь для Кремля не кто-либо, а члены ЕврАзЭС и ОДКБ, то есть на бумаге ближайшие союзники: экономически и безопасно
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Прямая и безоговорочная поддержка китайского плана – это конец зоны доминирующего геополитического влияния РФ. Путин считает величайшей геополитической катастрофой 20 века развал СССР. Он вложил безумные усилия и ресурсы в построение структур, которые должны восстановить геополитическое влияние России на пространстве бывшего СССР.
Теперь Китай – это главный игрок на евразийском пространстве.
Путин хотел вернуть СССР в новом варианте и так войти в историю. Он завершает тем, что его вроде бы ближайшие союзники публично поддерживают китайский план и покупают себе расположение Китая.
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Перефразируя Черчилля Майдан стал концом начала развала постсоветского пространства, а украинско-российская война началом конца. Путин хотел вернуть СССР в новом варианте и так войти в историю. Он завершает тем, что его вроде бы ближайшие союзники публично поддерживают китайский план и покупают себе расположение Китая. В глазах всего мира это очевидное унижение – Китаю Путин уже проиграл.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины
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