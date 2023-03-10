Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но прямым текстом раньше китайцы это не говорили. Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США сдерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии. Вывод очевиден – Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым – оно становится определяющей чертой мира. Все, что будет происходить или не происходить в мире, будет рассматриваться через призму этого соперничества. В том числе наша война с Россией. Причем увязывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга.

Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым — оно становится отличительной чертой мира

Читайте также: Ководный крючок для Китая

На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии - на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую область влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают. Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу во всех смыслах, а Беларусь - как площадку влияния - некий кусочек Азии в Европе. О последствиях можно говорить долго, но для нас это создает немало вызовов и рисков.

Президент типа Трампа — единственное спасение Путина от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "вживую"

Читайте также: "В Пекине очень мрачная погода..."

Во-первых, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно. Многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай, и поднятие им ставок может создать вызов для солидарности Запада, особенно на фоне президентской кампании в США, где тема Китая будет одной из основных. Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент типа Трампа — единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "вживую". Что, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественно. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была своя игра.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.