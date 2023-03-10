Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно
Китайцы решили поднять ставки. За последние дни они не сказали ничего нового, но тон явно стал резче
Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но прямым текстом раньше китайцы это не говорили. Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США сдерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще одно "НАТО" в Азии. Вывод очевиден – Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым – оно становится определяющей чертой мира. Все, что будет происходить или не происходить в мире, будет рассматриваться через призму этого соперничества. В том числе наша война с Россией. Причем увязывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга.
Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым — оно становится отличительной чертой мира
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На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии - на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую область влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают. Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу во всех смыслах, а Беларусь - как площадку влияния - некий кусочек Азии в Европе. О последствиях можно говорить долго, но для нас это создает немало вызовов и рисков.
Президент типа Трампа — единственное спасение Путина от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "вживую"
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Во-первых, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно. Многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай, и поднятие им ставок может создать вызов для солидарности Запада, особенно на фоне президентской кампании в США, где тема Китая будет одной из основных. Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент типа Трампа — единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть и поздно и Китай съест его "вживую". Что, конечно, не создаст пространство к востоку от нас более дружественно. Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры, главное, чтобы это была своя игра.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины
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