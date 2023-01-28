Об этом заявил британский политолог, старший научный сотрудник Института безопасности и обороны Джеймс Шерр в эфире Еспресо.

Китай также не является бескорыстным игроком. Китай не хочет, чтобы Россия проиграла эту войну, потому что китайцы понимают, что скорее всего это приведет к дестабилизации самой России. Китаю нужно, чтоб Россия была великой державой в глобальной системе, чтоб помогала Китаю усмирить США и, следовательно, помогала управлять ними. Несмотря на все оговорки и опасения, которые китайцы могли иметь относительно того, как началась эта война и как ее будут вести, во всех публичных дискуссиях и коммуникациях они очень четко возлагают всю ответственность за войну на НАТО. Это не меняется ни в одном их публичном заявлении", - отметил он.

Политолог считает, что китайцы хорошо дезинформируют других, как и РФ, в том числе о том, что они удержали россиян от применения ядерного оружия. Джеймс Шерр отметил, что такой тезис выгоден и России, и КНР, ведь подтверждает слухи, будто РФ собиралась использовать ядерное вооружение, а также показывает Западу, что Китай - зрелое государство, с которым нужно строить хорошие отношения, чтобы управлять Россией.

"Кажется, и ребенку должно быть все ясно, но люди продолжают воспринимать все это серьезно, доверяя влиятельным китайским публикациям. Чтобы многое из этого понять, нужно понимать китайский. К счастью, у меня есть коллеги, которые его понимают. Поэтому подчеркиваю, что необходимо обращать гораздо меньше внимания на подобного рода публичные высказывания", - подытожил политолог.

27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.

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