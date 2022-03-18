Китаю невыгодно стоять на стороне России – дипломат Ващук

О том, какимимогут быть переговоры США и Китая, поделился своим мнением дипломат Роман Ващук в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Китай, прежде всего, есть на стороне Китая, и у него два набора интересов. Это очевидно, экономические интересы и здесь решительный интерес на стороне Украины в том, чтобы получать украинское зерно, чтобы экспортировать на украинские и мировые стабильные рынки, способствующие росту Китая. С другой стороны, есть членство в миниреваншистском клубе, в котором агрессивно и безответственно ведет себя россия".



Димпломат заметил, что у Китая подобная ситуация сложилась с Тайванем, но до сих пор он был всегда более осторожным и успешным в продвижении своих интересов.



"И мне кажется, что президент Байден будет китайцам напоминать, что тот путь, который они прошли за последние 40 лет без применения военной силы, путь спокойной строящей, а не разрушающей силы – является именно в интересах самого Китая. . А для китайцев посмотреть, как россия не смогла пока достигнуть своих интересов и, пожалуй, и не достигнет своим неудачным и хоть болезненным нападением на Украину, должно их убедить, что стоять на стороне россии не в их интересах", - подчеркнул Ващук.

Напомним, 17 марта Блинкен сообщил, что Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России.

18 марта отметил первый вице-президент ТПП Украины Непран: "Китаю выгодна слабая РФ - это сырьевая база, китайцы не заинтересованы в победе россиян"