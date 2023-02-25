Китаю невыгодна победа России в войне, - военный эксперт Грабский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на существующий между Китаем, США и Европой товарооборот, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не намного отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китая невыгодно, чтобы Россия победила в войне, чтобы Россия усилилась, – подчеркнул Грабский.

По словам эксперта, Китай фактически уже участник войны.

"95% дронов, которыми воюют обе армии, произведенные в Китае. Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай ясно осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не является настолько стабильной, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на упадок сил России", - добавил Грабский.