Китаю невыгодна победа России в войне, - военный эксперт Грабский
Военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет свою игру на упадок сил России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на существующий между Китаем, США и Европой товарооборот, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не намного отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китая невыгодно, чтобы Россия победила в войне, чтобы Россия усилилась, – подчеркнул Грабский.
По словам эксперта, Китай фактически уже участник войны.
"95% дронов, которыми воюют обе армии, произведенные в Китае. Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай ясно осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не является настолько стабильной, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на упадок сил России", - добавил Грабский.
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