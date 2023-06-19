Китаю не выгодно вступление Украины в НАТО, поскольку Альянс усилится мощной армией, - дипломат Осипенко
Дипломат Руслан Осипенко считает, что в Пекине не поддерживают вступление Украины в НАТО, поскольку опасаются усиления Альянса армией, имеющей реальный боевой опыт
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Китай однозначно не хотел бы усиления НАТО. В своих мирных соглашениях Пекин вообще предлагает отвергнуть ментальность холодной войны, а это означает роспуск всех блоков безопасности. К тому же в Китае не хотели бы, чтобы произошло усиление НАТО армией, имеющей боевой опыт. Поэтому очевидно, что идею вступления Украины в Альянс в Китае не поддерживают", – пояснил дипломат.
- В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру
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