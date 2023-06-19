Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Китай однозначно не хотел бы усиления НАТО. В своих мирных соглашениях Пекин вообще предлагает отвергнуть ментальность холодной войны, а это означает роспуск всех блоков безопасности. К тому же в Китае не хотели бы, чтобы произошло усиление НАТО армией, имеющей боевой опыт. Поэтому очевидно, что идею вступления Украины в Альянс в Китае не поддерживают", – пояснил дипломат.

В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру