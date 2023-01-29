Китаю не выгодна война с США из-за экономических интересов, - военный эксперт Ступак
Военный эксперт Иван Ступак убежден, что Китай не начнет войну с США из-за собственных экономических интересов
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"После нападения России на Украину любой сценарий развития событий в мире рассматривается как вероятный. В том числе и война между Китаем и США. Однако следует заметить, что в этой ситуации нужно учитывать простые цифры. Китай очень ориентирован на деньги. Товарооборот Китая с Соединенными Штатами составляет в среднем свыше $750 млрд в год. Для них потерять этот рынок будет катастрофой. Поэтому война между Китаем и США маловероятна из-за экономических интересов Пекина", - пояснил Ступак.
Эксперт подчеркнул, что Китай не начнет войну, потому что потеряет не только американский рынок, но и европейский
"Очень большое количество товаров, произведенных в Китае, продаются в США. Даже мобильные телефоны Iphone, которые спроектированы в Калифорнии, но производятся в Китае. Поэтому если мы говорим о войне Китая с США, то от этого не выиграет никто. В таком случае Китай потеряет не только американский рынок, но и европейский", - добавил он.
- 28 января NBC News сообщили, что генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года .
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