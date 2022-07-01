Китаю не выгодна война России против Украины: Запад относится к КНР как к противнику, - эксперт-международник Пойта
Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта выразил мнение, что Китайской Народной Республике невыгодна война России против Украины, ведь Запад относится к Китаю как противнику
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Война России против Украины принесла для Китая ряд вызовов. Для экономической модели Китайской Народной Республики мирная ситуация в мире была бы наиболее выгодной, ведь это не усложняло бы экономические отношения. Запад не относился бы к Китаю как к противнику", - отметил Пойта.
Международный эксперт добавил, что Россия подставила Китай, ведь влияние Соединенных Штатов Америки в мире растет.
"Российская Федерация подставила и Китай тоже: логистические, транспортные пути разрушаются. КНР также может оказаться под санкциями. Интенсивность связей Соединенных Штатов Америки в НАТО и с Европейским Союзом возросла. Влияние США в мире растет, что для Китая негативно", - отметил Юрий Пойта.
- 29 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО с партнерами должны рука об руку реагировать на вызовы Китая . Столтенберг также сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу для Альянса .
- На следующий день Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной .
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