Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Война России против Украины принесла для Китая ряд вызовов. Для экономической модели Китайской Народной Республики мирная ситуация в мире была бы наиболее выгодной, ведь это не усложняло бы экономические отношения. Запад не относился бы к Китаю как к противнику", - отметил Пойта.

Международный эксперт добавил, что Россия подставила Китай, ведь влияние Соединенных Штатов Америки в мире растет.

"Российская Федерация подставила и Китай тоже: логистические, транспортные пути разрушаются. КНР также может оказаться под санкциями. Интенсивность связей Соединенных Штатов Америки в НАТО и с Европейским Союзом возросла. Влияние США в мире растет, что для Китая негативно", - отметил Юрий Пойта.

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