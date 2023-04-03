Китайцы вывели на орбиту спутник с помощью новой ракеты-носителя
КНР осуществила первый запуск ракеты-носителя TL-2 Y1, доставившей на околоземную орбиту спутник
Об этом сообщает Xinhua.
Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Во время первого полета была проверена общая программа ракеты и координация между ее системами.
"Доставленный на орбиту спутник будет преимущественно использоваться в экспериментах по получению изображений с помощью дистанционного зондирования и других технических проверок", - говорится в сообщении.
- 9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите. Уже 13 января страна запустила в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).
- 13 марта Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли по космодрому Цзюцюань.
- Уже 15 марта Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник дистанционного зондирования Земли Shiyan-19. Это был 16-й успешный запуск ракеты-носителя Long March-11 подряд.
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