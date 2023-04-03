Китайцы вывели на орбиту спутник с помощью новой ракеты-носителя

Об этом сообщает Xinhua.

Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Во время первого полета была проверена общая программа ракеты и координация между ее системами.

"Доставленный на орбиту спутник будет преимущественно использоваться в экспериментах по получению изображений с помощью дистанционного зондирования и других технических проверок", - говорится в сообщении.