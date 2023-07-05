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Китайцы уже понимают, что Путин постоянно врет, - политолог Шлинчак

5 июля, 2023 среда
12:41
Война с Россией

Уже лидеры многих стран мира понимают, что Путин говорит откровенную ложь

Об этом сказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин многим лидерам мира говорит откровенную ложь, и они уже это чувствуют. Макрон, Шольц были очарованы этой ложью. Посланники от Си Цзиньпина приезжали в Москву и уже начали понимать, что не все, что говорит Путин, соответствует действительности", - предположил Шлинчак.

По словам политолога, Путин уже перестал слушаться любых лидеров, он сам себе лидер и сам себе диктует, что делать.

"Ситуацию на ЗАЭС мы однозначно будем трактовать как ядерный шантаж, как фактическое использование оружия массового поражения. Пока нет жесткой реакции относительно ЗАЭС от многих стран. Надеюсь, что в ближайшее время мы все же услышим четкую артикуляцию предостережений для российского лидера", - подчеркнул. Шлинчак.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины 1991 года сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

5 июля лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. КНР не хочет окончательно портить отношения с ЕС

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