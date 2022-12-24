Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китайцы шокированы тем, как показала себя Россия в милитарном плане. Китайцы в шоке от стратегических просчетов РФ, от ее неуклюжести в решении того, что Путин не может ни контролировать, ни остановить. Россия всегда была младшим партнером Китая, по крайней мере, последние несколько лет. Теперь совершенно очевидно, что Россия - агрессивный и некомпетентный младший партнер. Сомневаюсь, что китайцы пойдут на риск ради Путина", - заметил Фрид.

По словам эксперта, Китай не хочет усиливать свою конфронтацию с США. Более того, они увидели, что Запад не так слаб, как они могли себе представить, и что они не так сильны, как они надеялись.

"Это должно насторожить любого серьезного стратега в Кремле. Китай не собирается поддерживать Россией, все больше погружаясь в трясину путинских авантюр. Думаю, что китайцы не рискнут нарушить американские санкции, даже ограничение цены на нефть. Позиция Путина не сильная. Путин допустил серьезные просчеты, а его нынешняя позиция гораздо слабее, чем в прошлом году", - подчеркнул Фрид.

14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили с заявлениями в ходе двусторонней встречи на саммите лидеров G20.

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины



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