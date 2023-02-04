Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным Wall Street Journal, несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Китай все же предоставляет необходимые Москве технологии, для ведения войны РФ в Украине.

Таможенные документы показывают, что государственные оборонные компании Китая отправляют навигационное оборудование, технологии постановки препятствий и находящиеся под санкциями части истребителей российским государственным оборонным компаниям.

В августе 2022 года госкомпания Китая Poly Technologies отправила навигационное оборудование для российских вертолетов М-17 предприятия "Рособоронэкспорт". А в октябре авиастроительная компания AVIC International отправила запчасти для истребителей Су-35 на сумму $1,2 млн.

С прошлого года Россия импортировала из Китая несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения. Товары, имеющие как коммерческое, так и военное применение.

Странам удается обходить санкции, ведь эти запчасти поставляются как "товары двойного назначения", то есть могут использоваться в коммерческих целях по безопасности.

Издание отмечает, что, несмотря на возможность России самостоятельно производить большую часть своих основных военных потребностей, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые важны для современной войны.

Поддержка Китаем России, когда она ведет войну против Украины, должна была быть в повестке дня для обсуждения во время поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Однако, эта поездка была отложена на неопределенный срок.