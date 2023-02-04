Китайцы поставляют РФ комплектующие навигации в вертолетах и запчасти для истребителей, - Wall Street Journal
Несмотря на санкции, Китай продолжает предоставлять России необходимые ей технологии для продолжения ведения войны в Украине
Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным Wall Street Journal, несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Китай все же предоставляет необходимые Москве технологии, для ведения войны РФ в Украине.
Таможенные документы показывают, что государственные оборонные компании Китая отправляют навигационное оборудование, технологии постановки препятствий и находящиеся под санкциями части истребителей российским государственным оборонным компаниям.
В августе 2022 года госкомпания Китая Poly Technologies отправила навигационное оборудование для российских вертолетов М-17 предприятия "Рособоронэкспорт". А в октябре авиастроительная компания AVIC International отправила запчасти для истребителей Су-35 на сумму $1,2 млн.
С прошлого года Россия импортировала из Китая несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения. Товары, имеющие как коммерческое, так и военное применение.
Странам удается обходить санкции, ведь эти запчасти поставляются как "товары двойного назначения", то есть могут использоваться в коммерческих целях по безопасности.
Издание отмечает, что, несмотря на возможность России самостоятельно производить большую часть своих основных военных потребностей, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые важны для современной войны.
Поддержка Китаем России, когда она ведет войну против Украины, должна была быть в повестке дня для обсуждения во время поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Однако, эта поездка была отложена на неопределенный срок.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- 4 февраля в министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдения в воздушном пространстве США форс-мажором.
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