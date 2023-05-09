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Китайскую автомобилестроительную компанию Great Wall Motor внесли в список международных спонсоров войны

9 мая, 2023 вторник
13:05
Война с Россией

Национальное агентство предотвращения коррупции внесло китайскую автомобилестроительную компанию в список международных спонсоров войны за отказ от рынка РФ и план по расширению

Об этом информирует НАЗК .

Частная компания Great Wall Motor является восьмым по величине производителем автомобилей в Китае, продает автомобили под собственными брендами – GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA. Владельцу миллиардеру Вэй Цзяньцзюню (Wei Jianjun) принадлежат 55,78% акций.

"После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, в то время как Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из России и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн дол. США)", - пишет ведомство со ссылкой на заявление секретаря правления Great Wall Сюй Хуэя.

По состоянию на текущий год Россия для Great Wall является крупнейшим рынком сбыта. В прошлом году на РФ пришлось около 30% доходов за границей.

Китайская компания презентовала на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году выйдут внедорожники моделей T300 и Т500.

В настоящее время в России действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.

"В отчетности концерна отмечается, что выручка в РФ в 2021 году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн), что в два раза больше по сравнению с 2020 годом - 2,2 млрд юаней. По результатам 2022 года на авторынке завод "Хавейл Мотор Ману Рос" занимает второе место по объему чистой прибыли - $340 млн", - сообщает пресс-служба.

В этом году Great Wall Motor намерена увеличить продажу своей продукции на 50,9% – до 1,6 млн единиц.

Таким образом, компания продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины.

  • Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны России в Украине.
  • А еще НАЗК внесло Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны, ведь компания продолжает работать в России.
  • 23 марта НАЗК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работу в России.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
  • 13 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Причиной такого решения стало то, что компания не ушла с российского рынка и по-прежнему остается там лидером по продажам смартфонов.
  • 4 мая Национальное агентство внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны из-за деятельности в РФ и признание "Л/ДНР".
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