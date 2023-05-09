Китайскую автомобилестроительную компанию Great Wall Motor внесли в список международных спонсоров войны
Национальное агентство предотвращения коррупции внесло китайскую автомобилестроительную компанию в список международных спонсоров войны за отказ от рынка РФ и план по расширению
Об этом информирует НАЗК .
Частная компания Great Wall Motor является восьмым по величине производителем автомобилей в Китае, продает автомобили под собственными брендами – GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA. Владельцу миллиардеру Вэй Цзяньцзюню (Wei Jianjun) принадлежат 55,78% акций.
"После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, в то время как Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из России и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн дол. США)", - пишет ведомство со ссылкой на заявление секретаря правления Great Wall Сюй Хуэя.
По состоянию на текущий год Россия для Great Wall является крупнейшим рынком сбыта. В прошлом году на РФ пришлось около 30% доходов за границей.
Китайская компания презентовала на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году выйдут внедорожники моделей T300 и Т500.
В настоящее время в России действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.
"В отчетности концерна отмечается, что выручка в РФ в 2021 году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн), что в два раза больше по сравнению с 2020 годом - 2,2 млрд юаней. По результатам 2022 года на авторынке завод "Хавейл Мотор Ману Рос" занимает второе место по объему чистой прибыли - $340 млн", - сообщает пресс-служба.
В этом году Great Wall Motor намерена увеличить продажу своей продукции на 50,9% – до 1,6 млн единиц.
Таким образом, компания продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины.
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