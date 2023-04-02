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Китайское приложение интернет-магазина Pinduoduo имеет возможность шпионить за своими пользователями, - CNN

2 апреля, 2023 воскресенье
23:57
Технологии

Одно из самых популярных китайских приложений для торговли одеждой, продуктами и другими товарами Pinduoduo может шпионить за своими пользователями.

Об этом информирует CNN .

Исследователи кибербезопасности утверждают, что Pinduoduo может обойти защиту мобильных телефонов своих покупателей. Таким образом он может отслеживать действия в других приложениях, уведомлениях, а также изменять настройки и читать личные сообщения. Также, по словам исследователей, после установки его трудно удалить.

По сравнению с другими приложениями, которые собирают огромное количество данных пользователей порой без явного согласия, Pinduoduo вывел нарушение конфиденциальности и безопасности на новый уровень. Так, во время исследования было обнаружено наличие вредоносного программного обеспечения в приложении этого интернет-магазина. Оно использовало уязвимости в системе Android.

Также люди, ранее работавшие в Pinduoduo или работающие сейчас, поделились информацией о том, что эксплойты приложения использовались для шпионства за пользователями и конкурентами. Причиной было якобы увеличение продаж.

"Мы не видели, чтобы подобное приложение массового уровня пыталось расширить свои привилегии, чтобы получить доступ к вещам, к которым они не должны получать доступ", - отметил главный научный сотрудник финской фирмы по кибербезопасности WithSecure Микко Хьюппенен.

Доказательства наличия вредоносного ПО в Pinduoduo появились после того, как в мире начали проверять различные китайские приложения, в частности TikTok. Это произошло на фоне беспокойства по безопасности данных.

Однако пока нет доказательств того, что Pinduoduo передал данные пользователей правительства Китая. Однако законодатели США обеспокоены тем, что любая компания, работающая в Китае, может заставить сотрудничать с широким спектром мер безопасности, поскольку китайские власти оказывают значительное влияние на предприятия под их юрисдикцией.

  • 21 марта компания Google приостановила работу приложения китайского интернет-магазина Pinduoduo в Google Play из-за наличия в нем вредоносного программного обеспечения.
Мир
Китай
США
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