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Китайский ядерный институт покупал чипы из США в обход многолетних санкций, - WSJ

29 января, 2023 воскресенье
21:07
Мир

Главный научно-исследовательский институт Китая по ядерному оружию покупал сложные американские компьютерные микросхемы не менее 12 раз за последние два с половиной года

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что государственная Китайская академия инженерной физики сумела получить полупроводники, производимые американскими компаниями, такими как Intel и Nvidia с 2020 года. Вместе с тем в 1997 году она была внесена в черный список американских экспортеров.

Известно, что китайская ядерная академия покупала американские компьютерные микросхемы не менее 12 раз за последние два с половиной года, обходя американские экспортные ограничения.

Ранее Штаты ввели санкции на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем, чтобы помешать американским технологиям продвигать военную мощь Китая.

  • 28 января СМИ опубликовали исследования, в которых говорилось, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников. Существует схема, согласно которой группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в РФ. Поставки осуществляют до трех российских оборонных предприятий.

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