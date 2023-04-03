Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC

Об этом NBC News рассказали неназванные американские чиновники.

По их словам, Китай мог управлять воздушным шаром, чтобы он совершил несколько пролетов над американскими военными базами и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени.

Чиновники добавили, что собранная Китаем разведывательная информация в основном состояла из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать сообщения от персонала базы, а не из изображений.

Они отмечают, что Китай мог собрать гораздо больше информации, если США не приложили бы усилий для блокирования способности шаров улавливать вышеупомянутые электронные сигналы.