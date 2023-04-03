Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC
Китай с помощью своего воздушного шара смог собрать информацию из нескольких секретных военных объектов США
Об этом NBC News рассказали неназванные американские чиновники.
По их словам, Китай мог управлять воздушным шаром, чтобы он совершил несколько пролетов над американскими военными базами и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени.
Чиновники добавили, что собранная Китаем разведывательная информация в основном состояла из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать сообщения от персонала базы, а не из изображений.
Они отмечают, что Китай мог собрать гораздо больше информации, если США не приложили бы усилий для блокирования способности шаров улавливать вышеупомянутые электронные сигналы.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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