Китайский "шар-шпион" является частью обширной программы воздушного наблюдения КНР, - The Washington Post
Чиновники в разведке США заявили, что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах
Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.
Отмечается, что должностные лица американской разведки связывают "шпионский шар" КНР, сбитый 4 февраля в США, с китайской масштабной программой наблюдения.
Так, аэростат действовал в течение нескольких лет из китайской провинции Хайнань у южного побережья КНР: он собирал информацию о военных объектах Японии, Индии, Вьетнама, Тайваня и Филиппин. Утверждается, что это страны, представляющие стратегический интерес для Китая.
Официальные лица сказали, что эти пули наблюдения, частично используемые ВВС КНР, уже были замечены на пяти континентах.
"То, что сделали китайцы, – это использовали невероятно старую технологию и по сути соединили ее с современными средствами связи и наблюдения", – заявил собеседник журналистов.
Отдельно официальные лица США стали делиться деталями с официальными лицами таких стран как Япония, чьи военные объекты стали мишенью для Пекина.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- После сбития пули министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая" – КНР отклонила этот запрос.
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