Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Отмечается, что должностные лица американской разведки связывают "шпионский шар" КНР, сбитый 4 февраля в США, с китайской масштабной программой наблюдения.

Так, аэростат действовал в течение нескольких лет из китайской провинции Хайнань у южного побережья КНР: он собирал информацию о военных объектах Японии, Индии, Вьетнама, Тайваня и Филиппин. Утверждается, что это страны, представляющие стратегический интерес для Китая.

Официальные лица сказали, что эти пули наблюдения, частично используемые ВВС КНР, уже были замечены на пяти континентах.

"То, что сделали китайцы, – это использовали невероятно старую технологию и по сути соединили ее с современными средствами связи и наблюдения", – заявил собеседник журналистов.

Отдельно официальные лица США стали делиться деталями с официальными лицами таких стран как Япония, чьи военные объекты стали мишенью для Пекина.