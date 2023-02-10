Китайский шар, сбитый над США, мог перехватывать некоторые виды электронных сообщений, – NYT

Об этом передает The New York Times .

Когда аэростат находился в воздухе, американские разведчики U-2 сделали снимки, чтобы определить его возможности. Выяснилось, что оборудование аппарата "явно предназначалось для разведывательного наблюдения".

Шар имел несколько антенн для определения географического расположения коммуникаций. Солнечные панели достаточно большие, чтобы производить энергию для работы "нескольких активных датчиков сбора разведывательной информации".