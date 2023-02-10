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Китайский шар, сбитый над США, мог перехватывать некоторые виды электронных сообщений, – NYT

10 февраля, 2023 пятница
06:10
Мир

Китайский воздушный шар был способен перехватывать некоторые виды электронных сообщений

Об этом передает The New York Times .

Когда аэростат находился в воздухе, американские разведчики U-2 сделали снимки, чтобы определить его возможности. Выяснилось, что оборудование аппарата "явно предназначалось для разведывательного наблюдения".

Шар имел несколько антенн для определения географического расположения коммуникаций. Солнечные панели достаточно большие, чтобы производить энергию для работы "нескольких активных датчиков сбора разведывательной информации".

  • 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
  • В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
  • Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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