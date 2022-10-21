Китайский сферический радиотелескоп обнаружил во Вселенной огромную структуру атомарного газа
Китайский сферический радиотелескоп FAST зафиксировал во Вселенной самую большую структуру атомарного газа
Об этом сообщает Синьхуа.
Отмечают, что эту структуру обнаружили, когда ученые направили крупнейший в мире радиотелескоп FAST на группу из пяти галактик Квинтет Стефана. Четыре из них образуют компактную группу галактик.
В исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature, говорят, что линейный масштаб этой структуры атомарного водородного газа достигает примерно 2 млн световых лет или 0,6 мегапарсека. Это делает ее самой большой структурой атомарного газа, которую когда-либо обнаруживали во Вселенной. Сообщается также, что структура сформировалась, вероятно, вследствие приливных взаимодействий на ранних стадиях формирования группы из пяти галактик.
Результаты, полученные в результате исследования, улучшили понимание эволюции галактик и их газа во Вселенной. Впрочем, ученые не понимают, почему структуру атомарного газа с такой низкой плотностью не уничтожило ультрафиолетовое излучение на космическом фоне.
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