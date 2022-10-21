Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечают, что эту структуру обнаружили, когда ученые направили крупнейший в мире радиотелескоп FAST на группу из пяти галактик Квинтет Стефана. Четыре из них образуют компактную группу галактик.

В исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature, говорят, что линейный масштаб этой структуры атомарного водородного газа достигает примерно 2 млн световых лет или 0,6 мегапарсека. Это делает ее самой большой структурой атомарного газа, которую когда-либо обнаруживали во Вселенной. Сообщается также, что структура сформировалась, вероятно, вследствие приливных взаимодействий на ранних стадиях формирования группы из пяти галактик.

Результаты, полученные в результате исследования, улучшили понимание эволюции галактик и их газа во Вселенной. Впрочем, ученые не понимают, почему структуру атомарного газа с такой низкой плотностью не уничтожило ультрафиолетовое излучение на космическом фоне.

20 октября телескоп Уэбба сделал снимок "Столпов Творения" в туманности Орла.