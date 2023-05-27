Об этом Кулеба сказал во время своего видеообращения.

Глава украинского МИД отметил, что после появления такой информации он связался со своими европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил ее.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", – сказал министр.

Он добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами": взаимное уважение к территориальной целостности, никакие предложения, предусматривающие территориальные уступки, Украина рассматривать не будет, никакого замороженного конфликта.