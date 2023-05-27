Китайский посол не призывал к прекращению огня и не отрицал территориальную целостность Украины, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что китайский посол Ли Хуэй предлагал призвать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий
Об этом Кулеба сказал во время своего видеообращения.
Глава украинского МИД отметил, что после появления такой информации он связался со своими европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил ее.
"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", – сказал министр.
Он добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами": взаимное уважение к территориальной целостности, никакие предложения, предусматривающие территориальные уступки, Украина рассматривать не будет, никакого замороженного конфликта.
- 26 мая издание Wall Street Journal написало , что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.
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