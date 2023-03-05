Китайский оборонный бюджет в 2023 году увеличился до $224 млрд, - CNN

Об этом говорится в CNN.

Китай обнародовал свой годовой военный бюджет на 2023 год, который увеличится на 7,2% до примерно 1,55 триллиона юаней ($224 млрд), согласно проекту отчета.

"Увеличение расходов знаменует собой второй год подряд, когда ежегодный рост военных расходов превышает 7% на фоне роста геополитической напряженности и региональной гонки вооружений. Как и в другие последние годы, эта цифра остается значительно ниже символического двузначного роста", - утвердили журналисты.

В целом в новом китайском бюджете установлена официальная цель роста экономики в 5%.