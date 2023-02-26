Китайский мирный план возвращает нас к российским фейкам, - Пионтковский
Украина никогда не согласится и немедленно отклонит китайский мирный план, и китайцы это понимают, но они работают для других целей
Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Представитель Китая обсуждал с Блинкеном в Мюнхене этот мирный план. И раскрыл во время своего выступления в Мюнхене его контуры. Украина никогда не согласится и немедленно отклонит этот план, и китайцы это понимают, но они работают для другой цели. В Мюнхене китайский представитель сказал: "Мой план основывается на таких принципах: первый – территориальная целостность государства". Кстати, Китай всегда настаивал на территориальной целостности Украины, он никогда не признавал аннексию, и это можно только приветствовать, - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, НАТО уже уговаривает Украину вступить в Альянс.
"Но в китайском плане есть также второй пунктик: "необходимость учета законной обеспокоенности всех государств". Это возвращает нас к российским фейкам по поводу их "законной" обеспокоенности из-за существования независимой Украины и ее народа. То есть он предложит что-то вроде того, что обсуждалось в Стамбуле. Вряд ли он будет принципиальным в вопросе территориальной целостности, а предложит пошаговый механизм: сначала до линии 23 февраля отходят войска российские, а затем, через несколько месяцев или лет, после референдумов – к границам 1991-го. Но Украина должна учесть эти озабоченности и приобрести нейтральный статус или отказаться от вступления в НАТО. Какой отказ от НАТО, когда НАТО уже не только устами Столтенберга обещает - НАТО уговаривает Украину вступить, уже ситуация другая", - подчеркнул Пионтковский.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета.
- Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпином.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что пункт о снятии санкций с РФ в предложенном КНР "мирном плане" является неприемлемым для Украины
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