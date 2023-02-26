Китайский мирный план возвращает нас к российским фейкам, - Пионтковский

Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Представитель Китая обсуждал с Блинкеном в Мюнхене этот мирный план. И раскрыл во время своего выступления в Мюнхене его контуры. Украина никогда не согласится и немедленно отклонит этот план, и китайцы это понимают, но они работают для другой цели. В Мюнхене китайский представитель сказал: "Мой план основывается на таких принципах: первый – территориальная целостность государства". Кстати, Китай всегда настаивал на территориальной целостности Украины, он никогда не признавал аннексию, и это можно только приветствовать, - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, НАТО уже уговаривает Украину вступить в Альянс.

"Но в китайском плане есть также второй пунктик: "необходимость учета законной обеспокоенности всех государств". Это возвращает нас к российским фейкам по поводу их "законной" обеспокоенности из-за существования независимой Украины и ее народа. То есть он предложит что-то вроде того, что обсуждалось в Стамбуле. Вряд ли он будет принципиальным в вопросе территориальной целостности, а предложит пошаговый механизм: сначала до линии 23 февраля отходят войска российские, а затем, через несколько месяцев или лет, после референдумов – к границам 1991-го. Но Украина должна учесть эти озабоченности и приобрести нейтральный статус или отказаться от вступления в НАТО. Какой отказ от НАТО, когда НАТО уже не только устами Столтенберга обещает - НАТО уговаривает Украину вступить, уже ситуация другая", - подчеркнул Пионтковский.