Китайский марсоход проехал уже более 400 метров на Марсе
В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что марсоход "Чжужун" проехал уже более 400 метров по поверхности Марса
Об этом сообщает Синьхуа.
Марсоход проехал 410,025 метра и работает в штатном режиме.
В CNSA рассказали, что орбитальный аппарат миссии "Тяньвень-1" нормально проработал на орбите в течение 353 дней. Расстояние между Землей и Марсом составляет 370 700 000 км.
Китайская миссия на Марс "Тяньвень-1", которая состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021-го посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.
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