Китайский марсоход проехал уже более 400 метров на Марсе

Об этом сообщает Синьхуа.

Марсоход проехал 410,025 метра и работает в штатном режиме.

В CNSA рассказали, что орбитальный аппарат миссии "Тяньвень-1" нормально проработал на орбите в течение 353 дней. Расстояние между Землей и Марсом составляет 370 700 000 км.



Китайская миссия на Марс "Тяньвень-1", которая состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021-го посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.