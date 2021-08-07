Китайский марсоход передал новые фото с Красной планеты
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел на Марсе 800 м и сделал новые снимки Красной планеты
Об этом сообщает Xinhua в twitter.
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения, сделанные марсоходом "Чжужун".
Марсоход уже преодолел расстояние в 800 м и проехал по скалам, кратерам и дюнам. По состоянию на 7 августа 2021 года "Чжужун" проработал на поверхности Марса 83 марсианских дня, которые примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле.
- Напомним, 12 июля в Китайском национальном космическом управлении заявили, что марсоход "Чжужун" проехал уже более 400 м по поверхности Марса .
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