Китайский марсоход передал новые фото с Красной планеты

Об этом сообщает Xinhua в twitter.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения, сделанные марсоходом "Чжужун".

Марсоход уже преодолел расстояние в 800 м и проехал по скалам, кратерам и дюнам. По состоянию на 7 августа 2021 года "Чжужун" проработал на поверхности Марса 83 марсианских дня, которые примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле.







China's Mars rover #Zhurong has traveled more than 800 meters on the surface of the red planet as of Friday https://t.co/elIW4pZm1e pic.twitter.com/sQ6T8Q372D - China Xinhua News (@XHNews) August 6, 2021