Китайский лидер Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом в ноябре, - WSJ
В Китае готовят первый с начала пандемии коронавируса визит лидера Си Цзиньпина за границу, в рамках которого он может встретиться с президентом США Джо Байденом
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ожидается, что первый заграничный визит с начала 2020 года Си Цзиньпин совершит в страны Юго-Восточной Азии. Официальные лица, участвовавшие в подготовке, сказали, что лидер Китая сначала завершит съезд партии, а затем предположительно примет участие в саммите лидеров стран G20 на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.
После этого Си Цзиньпин отправится в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отмечают, что подготовка этого визита пока на ранней стадии и может быть изменена из-за возможной встречи с Джо Байденом.
По данным WSJ, Белый дом отказался от комментариев. Официальный представитель Белого дома сказал, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора и договорились, чтобы их команды выяснили детали. Чиновник отказался сообщить подробности о времени и месте.
Издание сообщает, что Юго-Восточная Азия оказалась в щекотливом дипломатическом положении, поскольку пытается сбалансировать свою сильную зависимость от США. Китай является торговым партнером №1 Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, миллиарды долларов китайских инвестиций поступают в регион для финансирования автомобильных дорог, железных дорог, электростанций и дамб. Чтобы противостоять влиянию Китая, Байден в мае принял лидеров стран Юго-Восточной Азии в Белом доме, где он объявил о новых инвестициях США в регион в размере около 150 миллионов долларов.
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