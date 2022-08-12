Китайский лидер Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом в ноябре, - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что первый заграничный визит с начала 2020 года Си Цзиньпин совершит в страны Юго-Восточной Азии. Официальные лица, участвовавшие в подготовке, сказали, что лидер Китая сначала завершит съезд партии, а затем предположительно примет участие в саммите лидеров стран G20 на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

После этого Си Цзиньпин отправится в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отмечают, что подготовка этого визита пока на ранней стадии и может быть изменена из-за возможной встречи с Джо Байденом.

По данным WSJ, Белый дом отказался от комментариев. Официальный представитель Белого дома сказал, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора и договорились, чтобы их команды выяснили детали. Чиновник отказался сообщить подробности о времени и месте.

Издание сообщает, что Юго-Восточная Азия оказалась в щекотливом дипломатическом положении, поскольку пытается сбалансировать свою сильную зависимость от США. Китай является торговым партнером №1 Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, миллиарды долларов китайских инвестиций поступают в регион для финансирования автомобильных дорог, железных дорог, электростанций и дамб. Чтобы противостоять влиянию Китая, Байден в мае принял лидеров стран Юго-Восточной Азии в Белом доме, где он объявил о новых инвестициях США в регион в размере около 150 миллионов долларов.

5 июля лидер Китая Си Цзиньпин отказался посетить РФ по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

28 июля лидеры США и Китая провели телефонный разговор . Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили китайско-американские отношения и вопросы, представляющие общий интерес.

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