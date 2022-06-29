Китайский космический корабль сделал снимки всей поверхности Марса, включая южный полюс
Китайский космический корабль получил снимки, охватывающие всю поверхность Марса, включая его южный полюс, где локализовались почти все водные ресурсы планеты
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что китайский Tianwen-1 успешно достиг Красной планеты в феврале 2021 во время инаугурационной миссии страны.
С тех пор на поверхности развернули роботизированный ровер, а орбитальный аппарат делал снимки планеты из космоса. С начала прошлого года космический корабль облетел Марс более 1300 раз.
Среди снимков, сделанных с орбиты, были первые китайские фотографии южного полюса планеты, где локализовались практически все водные ресурсы планеты.
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