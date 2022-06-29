Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что китайский Tianwen-1 успешно достиг Красной планеты в феврале 2021 во время инаугурационной миссии страны.

С тех пор на поверхности развернули роботизированный ровер, а орбитальный аппарат делал снимки планеты из космоса. С начала прошлого года космический корабль облетел Марс более 1300 раз.

Среди снимков, сделанных с орбиты, были первые китайские фотографии южного полюса планеты, где локализовались практически все водные ресурсы планеты.

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