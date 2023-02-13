Китайский корабль направил лазер "военного класса" на филиппинское судно

Об этом заявила береговая охрана Филиппин, передает CNN .

По данным береговой охраны, китайский корабль также "совершал опасные маневры", приближаясь к филиппинскому судну на 150 ярдов (137 метров).

Китай не комментирует обвинения со стороны Филиппин.

Инцидент произошел 6 февраля недалеко от отмели Аюнгин, также известной под названием Вторая отмель Томаса, в цепи островов Спартли, известных в Китае как острова Наньша.