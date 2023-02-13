Китайский корабль направил лазер "военного класса" на филиппинское судно
На прошлой неделе корабль береговой охраны Китая направил лазер "военного класса" на часть экипажа филиппинского судна в спорных водах Южнокитайского моря
Об этом заявила береговая охрана Филиппин, передает CNN .
По данным береговой охраны, китайский корабль также "совершал опасные маневры", приближаясь к филиппинскому судну на 150 ярдов (137 метров).
Китай не комментирует обвинения со стороны Филиппин.
Инцидент произошел 6 февраля недалеко от отмели Аюнгин, также известной под названием Вторая отмель Томаса, в цепи островов Спартли, известных в Китае как острова Наньша.
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