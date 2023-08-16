Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Китайский импорт иранской нефти достиг наивысшего уровня за последнее десятилетие

Китайский импорт иранской нефти достиг наивысшего уровня за последнее десятилетие

16 августа, 2023 среда
12:13
Экономика

Китайский импорт подсанкционной иранской нефти достиг наивысшего уровня не менее десяти лет: среди причин - рост мировых цен на нефть

Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

По оценкам Kpler, Китай в этом месяце будет импортировать из Ирана около 1,5 миллиона баррелей нефти в день, что станет самым высоким показателем, зафиксированным Kpler с 2013 года. Средний показатель за первые семь месяцев этого года составил 917 тысяч баррелей в день.

Скачок стоимости Brent с конца июня примерно на одну пятую повысил спрос на нефть по сниженным ценам. По словам трейдеров, два основных иранских маркерных сорта сейчас торгуются со скидкой более 10 долларов за баррель до Brent. Кроме того, они дешевле российской нефти.

Аналитик компании указывает, что иранская нефть часто классифицируется как происходящая из Малайзии, а в китайских правительственных данных она иногда отмечается как разбавленная битумная смесь, в случае смешения с более тяжелой венесуэльской нефтью.

"В то же время Vortexa Ltd., другая компания, отслеживающая потоки нефти в Китай, заявила, что в этом месяце страна получает около 1 миллиона баррелей иранской нефти в день по сравнению с рекордными 1,3 миллиона баррелей в декабре. Противоположные оценки отслеживающих компаний танкеры, могут быть связаны с разными методами анализа потоков", - отмечает издание

  • Между тем, данные таможни Китая свидетельствуют о том, что китайский импорт из России упал в июле. Это стало первым месячным понижением с февраля 2021 года, когда импорт нефти и других товаров начал неуклонно расти после начала войны в Украину.
Мир
Китай
Иран
нафта
Читайте также:
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
обстріл, ППО
16 августа, 2023 среда
Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников
14 августа, 2023 понедельник
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
13:03
Министр обороны Китая прилетел в Беларусь
12:59
Около 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки погибли на войне в Украине, - ЦНС
12:47
Российская армия атаковала Херсонщину: ранены 7 человек
12:40
Оккупанты вывезли из Мариуполя еще 1,5 тыс тонн украинского зерна, - Андрющенко
12:39
Эксклюзив
Люди в оккупированных Северодонецке и Лисичанске жалуются на закрытые аптеки, - ОВА
12:34
За неделю из Купянского района эвакуировали 436 человек
12:26
Физики обнаружили, что звук действительно может распространяться в вакууме при соответствующих условиях
12:23
Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
12:11
Группа The Killers извинилась за появление российского барабанщика на сцене в Грузии
12:09
Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее
12:08
Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых в Украине, – Минагрополитики
12:03
OPINION
Путин готовится к внутренней войне
12:03
Подвергал пыткам более 500 гражданских в Харьковской области: боевику "ЛНР" объявили подозрение
11:53
Эксклюзив
"Ожидаем отправки первой группы пилотов": Ингат о процессе передачи F-16 Украине
11:46
Экс-нардепа Святаша будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и мошенничество
11:43
Продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса
11:35
Обновлено
Россияне атаковали дронами порт Рени в Одесской области, в Харьковской области повреждены складские помещения
11:29
Обновлено
Над Харьковщиной утром силы ПВО сбили 3 "шахеда"
11:17
Обновлено
СБУ применила дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле, отдельные надводные - на "Оленегорский горняк" и SIG, - Малюк
11:16
Посол рассказал о преимуществах израильской системы раннего оповещения, которую планируют запустить в Украине
11:11
После полномасштабного вторжения РФ 2,4 млн украинцев уехали за границу и не вернулись
11:06
H&M исследует эксплуатацию работников на швейных фабриках Мьянмы
11:05
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 9-15 августа: россияне выбрали место второго "Бахмута", но теряют контроль на южном фронте
11:02
В Украине из-за боевых действий обесточен 401 населенный пункт, есть новые повреждения в сетях на Харьковщине
10:58
В честь звезды "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Гаррисона Форда назвали новый вид змей
10:50
Пограничники начали выпускать из Украины еще одну категорию граждан: что нужно для выезда
10:45
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносители отсутствуют
10:42
Гауляйтер Запорожской области Балицкий хочет "национализировать" украинские предприятия
10:27
НАБУ и САП разоблачили 5 человек, завладевших землей в Киевской области на 1,8 млрд грн
10:26
Инфографика
Курс валют в Украине на 16 августа: стоимость доллара и евро
10:25
После атак в Черном море флот РФ стал держаться подальше от базы в Севастополе, - ВМС
10:17
Обновлено
Число погибших на Гавайях в результате масштабных лесных пожаров достигло 106 человек
10:11
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Згурец спрогнозировал, где россияне попытаются выстроить новую линию обороны после деоккупации ВСУ Урожайного
10:06
Российские террористы за сутки атаковали 10 регионов Украины: 4 человека погибли, 16 ранены
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Базовая аксиома: "Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"
09:59
Microsoft запустит в Японии изолированный ChatGPT для обработки секретной информации
09:55
Обзор
В РФ "генерал Армагеддон" под домашним арестом, Ким Чен Ын хочет быть "братом" Путина. Акценты мировых СМИ 16 августа
09:50
жара
В Турции зафиксировали рекордную температуру воздуха
09:43
В Украине опровергли фейк о том, что украинцы готовы ехать на Олимпийские игры с россиянами и белорусами
09:33
Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV