Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

По оценкам Kpler, Китай в этом месяце будет импортировать из Ирана около 1,5 миллиона баррелей нефти в день, что станет самым высоким показателем, зафиксированным Kpler с 2013 года. Средний показатель за первые семь месяцев этого года составил 917 тысяч баррелей в день.

Скачок стоимости Brent с конца июня примерно на одну пятую повысил спрос на нефть по сниженным ценам. По словам трейдеров, два основных иранских маркерных сорта сейчас торгуются со скидкой более 10 долларов за баррель до Brent. Кроме того, они дешевле российской нефти.

Аналитик компании указывает, что иранская нефть часто классифицируется как происходящая из Малайзии, а в китайских правительственных данных она иногда отмечается как разбавленная битумная смесь, в случае смешения с более тяжелой венесуэльской нефтью.

"В то же время Vortexa Ltd., другая компания, отслеживающая потоки нефти в Китай, заявила, что в этом месяце страна получает около 1 миллиона баррелей иранской нефти в день по сравнению с рекордными 1,3 миллиона баррелей в декабре. Противоположные оценки отслеживающих компаний танкеры, могут быть связаны с разными методами анализа потоков", - отмечает издание