Китайский и русский корабли вошли в близлежащие воды Японии. В Токио выразили протест Пекину
Токио выразило протест из-за китайского военно-морского судна, вошедшего в прилегающие к Японии воды. Появились сообщения о том, что РФ тоже направила свой военный корабль в этот район
Об этом сообщает Japan Today.
Отмечается, что острова в Восточнокитайском море, известные как Сэнкаку в Токио и Дяоюй в Пекине, находятся в центре длительного спора между Японией и Китаем.
Японские официальные представители регулярно протестуют против присутствия кораблей береговой охраны Китая в водах вблизи островов.
Как сообщает общественный вещатель NHK, корабль военно-морского флота был замечен в этом регионе впервые с 2018 года.
Минобороны Японии заявило, что около 7:44 утра 4 июля "был зафиксирован вход фрегата ВМС Китая в близлежащие воды Японии" юго-западнее одного из контролируемых Токио островов.
"Мы выразили серьезную обеспокоенность и подали наш протест китайской стороне дипломатическим путем, а также призвали ее не допустить повторения подобных инцидентов", - сообщил журналистам заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара.
Он также подчеркнул, что "остров является территорией Японии как с точки зрения истории, так и международного права".
Кроме того, российский военно-морской корабль также был замечен в близлежащих водах островов утром 4 июля. Об этом сообщили японские NHK, Jiji Press и другие местные СМИ со ссылкой на анонимные источники в министерстве обороны.
В минобороны пока не подтвердили эту информацию.
- Напомним, 25 июня США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии объединились в неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
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