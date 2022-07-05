Об этом сообщает Japan Today.

Отмечается, что острова в Восточнокитайском море, известные как Сэнкаку в Токио и Дяоюй в Пекине, находятся в центре длительного спора между Японией и Китаем.

Японские официальные представители регулярно протестуют против присутствия кораблей береговой охраны Китая в водах вблизи островов.

Как сообщает общественный вещатель NHK, корабль военно-морского флота был замечен в этом регионе впервые с 2018 года.

Минобороны Японии заявило, что около 7:44 утра 4 июля "был зафиксирован вход фрегата ВМС Китая в близлежащие воды Японии" юго-западнее одного из контролируемых Токио островов.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность и подали наш протест китайской стороне дипломатическим путем, а также призвали ее не допустить повторения подобных инцидентов", - сообщил журналистам заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара.

Он также подчеркнул, что "остров является территорией Японии как с точки зрения истории, так и международного права".

Кроме того, российский военно-морской корабль также был замечен в близлежащих водах островов утром 4 июля. Об этом сообщили японские NHK, Jiji Press и другие местные СМИ со ссылкой на анонимные источники в министерстве обороны.

В минобороны пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, 25 июня США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии объединились в неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.



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