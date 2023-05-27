Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей
Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу, 27 мая, китайский авианосец "Шаньдун" прошел через пролив в сопровождении двух кораблей, что стало очередным всплеском военной напряженности вокруг острова
Об этом сообщило агентство Reuters.
В министерстве заявили, что "Шаньдун", введенный в эксплуатацию в 2019 году, прошел в северном направлении через пролив, соблюдая его серединную линию, которая служит неофициальным барьером между двумя сторонами.
Тайваньские военные внимательно следили за группой с помощью собственных кораблей и самолетов и "отреагировали должным образом", говорится в кратком заявлении министерства.
Отмечается, что министерство обороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию, а вооруженные силы страны не упоминали плавание на своих официальных страницах в социальных сетях.
Добавляется также, что в прошлом месяце "Шаньдун" принимал участие в китайских военных учениях вокруг Тайваня, действуя в западной части Тихого океана.
В марте прошлого года "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив за несколько часов до того, как должен был состояться разговор президентов Китая и США.
Китай продолжает военную деятельность в меньших масштабах вокруг Тайваня после формального завершения военных учений в прошлом месяце.
В субботу министерство обороны Тайваня также заявило, что за предыдущие 24 часа восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива, что китайские военные самолеты совершают на регулярной основе со времен предыдущих военных учений в августе прошлого года.
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