Китайский аналог Visa и Mastercard не входит в Россию – боится санкций Запада

Об этом рассказали пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции, информирует "Экономическая правда".

Собеседник, близкий к Сбербанку, сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому "Сбер" не будет выпускать эти карты. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали или уже работали над этим Альфа-банк, Открытие, ВТБ.

Промсвязьбанк, выпускавший карты UnionPay еще до попадания под санкции, перестал это делать, рассказали в call-центре кредитной организации.

Три источника в банках утверждают, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Еще два объясняют, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин.

Напомним, международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в России с 10 марта. Поэтому владельцы их карт не могут расплачиваться ими за границей. Еще раньше они отключили свои карточки в попавших под санкции банках. Поэтому российские кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard. Впрочем, эти карты не смогут в полной мере заменить Visa и Mastercard – их выпуск значительно дороже, а оплату такими картами принимают не все торговые точки.

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